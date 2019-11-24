Китаец обновил рекорд мира, прыгнув через скакалку 228 раз за 30 секунд. Видео

На международных соревнованиях Double Dutch Contest по роуп-скиппингу – скоростным прыжкам через скакалку — в Шанхае (Китай) установлены сразу несколько мировых рекордов Гиннесса. Китайский спортсмен Цэнь Сяолинь в дисциплине Step Skips совершил 228 успешных повторений за 30 секунд, улучшив собственное достижение.

В 2017 году Сяолинь впервые поставил подобный рекорд — тогда он прыгнул 108 раз за 30 секунд. Помимо этого, Цэнь также отметился ещё двумя мировыми достижениями: 7 прыжков за 1 секунду и 1141 прыжок за 3 минуты.

Видео рекордной попытки доступно на «Чемпионате».

Ещё один китайский спортсмен Шисен Ван на соревнованиях в Шанхае также установил рекорд Гиннесса. Он прыгнул через 2 скакалки за 30 секунд 100 раз.