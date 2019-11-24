Хузина — вторая на Интерконтинентальном кубке по скелетону в Сочи

Российская скелетонистка Рената Хузина заняла второе место во втором заезде на Интерконтинентальном кубке, который проходит в Сочи.



25-летняя спортсменка показала результат 1.54,64, менее четырёх десятых секунды уступив победившей Сюзанне Крехер из Германии (1.54,29). Третье место в заезде заняла Мэделин Смит из Великобритании, её результат — 1.55,19.



В мужских соревнованиях победу одержал британец Маркус Уайт с результатом 1.51,57. Второе место занял немец Кристофер Гротгер (1.51,92), третьим стал представитель России Константин Хорошко (1.52,01).



Напомним, Интерконтинентальный кубок проходит на санно-бобслейной трассе в Красной Поляне, которая в 2014 году принимала олимпийские состязания.