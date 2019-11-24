Вяльбе — о выборе состава на КМ: обсуждали 20 минут, полемики не было

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выбор состава на первый этап Кубка мира тренерским штабом сборной.



«По поводу состава мы пообщались буквально 20 минут, всё предельно ясно. Были результаты, поэтому полемики не было. Как всегда, были разговоры по последнему месту, но даже вообще без усилий приняли сразу же. Думаю, это объективное решение, удобное для всех. Нужно же ориентироваться: кто-то бегает хорошо классикой, кто-то — коньком, нужно немножко распределить.



Обижаться нужно на себя, общаться с тренером. Конечно, кто-то обижен, это понятно. Сильные спортсмены остались за бортом. Но это всего лишь первый старт, но не надо, как говорится, копья ломать. Впереди длинный сезон, у всех будет время показать себя и поучаствовать. Думаю, мы сделали всё очень объективно, для этого мы и делали контрольные старты. Значит, нужно было быстрее бегать, чтобы не было разговоров», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

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