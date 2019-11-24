Репилов — второй на этапе Кубка мира по санному спорту

Российский саночник трёхкратный призёр чемпионата мира — 2017 Роман Репилов занял второе место на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в Инсбруке (Австрия).



23-летний спортсмен по сумме двух попыток показал результат 1.41,162, менее двух десятых секунды уступив победившему австрийцу Йонасу Мюллеру (1.41,015). Третье место занял Доминик Фишналлер, представляющий Италию, его результат — 1.41.207.



На этапе в Инсбруке соревновались ещё трое представителей России: Семен Павличенко показал седьмой результат (1.41,340), Максим Аравин — 30-й (1.42,950), Александр Горбатевич — 32-й (1.44,220).



Следующий этап Кубка мира пройдёт с 30 ноября по 1 декабря. Соревнования примет Лейк-Плэсид (США).