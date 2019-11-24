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Пять шведок столкнулись в финале лыжного спринта, их обошла швейцарка. Видео

Пять шведок столкнулись в финале лыжного спринта, их обошла швейцарка. Видео
Другие / Лыжный спорт 0

В шведском Елливаре завершились предсезонные гонки в классическом спринте. Финал соревнований у женщин выдался весьма драматичным. В решающую стадию отобрались 5 шведок и одна представительница Швейцарии — Надин Фандрих.

Именно она стала победительницей соревнований, так как пять её соперниц попали в завал, столкнувшись между собой.

Видео эпизода доступно на странице Анн-Мари Мауконен в «Твиттере».

У мужчин в аналогичных соревнованиях все 6 первых мест заняли представители Швеции. Победу одержал Олоф Йонссон.

Лыжи. Турнир в Елливаре (Швеция)
Спринт, классический стиль

Женщины
1. Надин Фандрих (Швейцария) – 3.41,51
2. Линн Сван (Швеция) – 1,27
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2,01

Мужчины
1. Олоф Йонссон (Швеция) – 3.05,33
2. Мартин Бергстрем (Швеция) – 0,57
3. Йохан Хагстрем (Швеция) – 1,77

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