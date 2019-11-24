Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянин Тасоев — победитель этапа «Большого шлема» по дзюдо в Японии

Россиянин Тасоев — победитель этапа «Большого шлема» по дзюдо в Японии
Другие / Борьба 0

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал победителем этапа «Большого шлема» в Японии. 21-летний спортсмен стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг.

В финальной схватке Тасоев оказался сильнее местного спортсмена Хиогу Оту. Третьими стали два дзюдоиста — японец Кокоро Кагеура и представитель Узбекистана Алишер Юсупов.

Инал Тасоев является бронзовым медалистом чемпионата мира — 2018, чемпионом Европы — 2019 и победителем Европейских игр — 2019. Воспитанник владикавказской школы дзюдо. В его послужном списке по юниорам — победы на первенствах России.

Этап «Большого шлема» проходит в Осаке.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019