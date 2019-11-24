Россиянин Тасоев — победитель этапа «Большого шлема» по дзюдо в Японии
Российский дзюдоист Инал Тасоев стал победителем этапа «Большого шлема» в Японии. 21-летний спортсмен стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг.
В финальной схватке Тасоев оказался сильнее местного спортсмена Хиогу Оту. Третьими стали два дзюдоиста — японец Кокоро Кагеура и представитель Узбекистана Алишер Юсупов.
Инал Тасоев является бронзовым медалистом чемпионата мира — 2018, чемпионом Европы — 2019 и победителем Европейских игр — 2019. Воспитанник владикавказской школы дзюдо. В его послужном списке по юниорам — победы на первенствах России.
Этап «Большого шлема» проходит в Осаке.
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