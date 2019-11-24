Фигурист Самарин объяснил, почему выступает с маской на спине

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, как пришла к нему идея выступать в произвольной программе в костюме с маской на спине.



«Программа под довольно современную музыку о человеке, который мечется между реальным миром и миром Интернета. И маска на спине об этом свидетельствует. Кто-то постоянно живет в Интернете, а нужно иногда и в настоящую жизнь выходить, потому что в Интернете жизнь не такая, как в реальности.



Если за мной посмотреть, я нечасто пользуюсь интернет-порталами. Не вижу необходимости показывать всем, что я делаю в конкретную минуту. Кому это интересно? Сообщить что-то болельщикам о той же поставленной программе – это одно. А выкладывать постоянно посты в духе «я поел», «я сделал то-то» не вижу смысла.



У блогеров бывают разные интересные материалы, но я не вижу себя в этом. У Юрия Дудя бывает что-то интересное. Не все хорошие, но из тех, которые мне понравились, я бы выделил выпуск с актёром Сергеем Буруновым», — цитирует Самарина «Р-Спорт».

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