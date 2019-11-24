Непомнящий — девятый после рапида на этапе Grand Chess Tour в Индии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает девятое место после соревнований по быстрым шахматам на этапе Grand Chess Tour, который проходит в Калькутте (Индия). В трёх заключительных партиях турнира по рапиду Непомнящий победил индийца Сантоша Видита, сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном и американцем Хикару Накамурой. Всего за три дня соревнований Непомнящий набрал 7 очков. Напомним, что по правилам победа приносит шахматисту 2 очка, а ничья – одно.

После турнира по быстрым шахматам более чем уверенно лидирует норвежец Магнус Карлсен, набравший 15 очков в девяти партиях. Ближайшего преследователя, Накамуру, Карлсен опережает сразу на 4 очка. На третьей позиции с 9 очками располагается голландец Аниш Гири. Только по дополнительным показателям ему уступают Аронян и американец Уэсли Со.