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Российские саночники — седьмые в эстафете на этапе КМ в Австрии

Российские саночники — седьмые в эстафете на этапе КМ в Австрии
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России заняла седьмое место в эстафете на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходил в Иглсе (Австрия). Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров уступили 0,686 секунды одержавшей победу команде Италии.

Серебряными призёрами стали австрийские саночники, бронза досталась команде Германии.

Ранее Иванова завоевала золото Кубка мира в одиночных санях, Репилов стал серебряным призёром, а двойка Южаков/Прохоров остановилась в шаге от медалей.

Следующий этап пройдёт 30 ноября – 1 декабря в Лейк-Плэсиде (США).

Санный спорт. Кубок мира. Первый этап. Иглс, Австрия
Эстафета

1. Италия – 2.09,638.
2. Австрия – 2.09,663.
3. Германия – 2.09,866…
7. Россия – 2.10,324.

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