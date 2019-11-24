Российские саночники — седьмые в эстафете на этапе КМ в Австрии

Сборная России заняла седьмое место в эстафете на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходил в Иглсе (Австрия). Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров уступили 0,686 секунды одержавшей победу команде Италии.

Серебряными призёрами стали австрийские саночники, бронза досталась команде Германии.

Ранее Иванова завоевала золото Кубка мира в одиночных санях, Репилов стал серебряным призёром, а двойка Южаков/Прохоров остановилась в шаге от медалей.

Следующий этап пройдёт 30 ноября – 1 декабря в Лейк-Плэсиде (США).

Санный спорт. Кубок мира. Первый этап. Иглс, Австрия

Эстафета

1. Италия – 2.09,638.

2. Австрия – 2.09,663.

3. Германия – 2.09,866…

7. Россия – 2.10,324.