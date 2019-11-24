«Тюмень» вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Тюмень» вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. В матче третьего тура элитного раунда соревнований в группе В «Тюмень» нанесла поражение действующему обладателю титула португальскому «Спортингу» со счётом 3:1.

Уже на первой минуте Иван Лобков открыл счёт в матче, а на 9-й минуте Андрей Батырев удвоил преимущество хозяев площадки. Перед перерывом Алекс Мерлим отыграл один мяч, но во втором тайме победную точку поставил капитан «Тюмени» Артём Антошкин.

Ранее в «Финал четырёх» Лиги чемпионов вышел московский «КПРФ».

Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд

Группа В. Третий тур

«Спортинг» (Португалия) – «Тюмень» (Россия) – 1:3 (1:2).

Голы: Мерлим, 19 – Лобков, 1, Батырев, 9, Антошкин, 27.