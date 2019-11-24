«Тюмень» вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу
Мини-футбольный клуб «Тюмень» вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. В матче третьего тура элитного раунда соревнований в группе В «Тюмень» нанесла поражение действующему обладателю титула португальскому «Спортингу» со счётом 3:1.
Уже на первой минуте Иван Лобков открыл счёт в матче, а на 9-й минуте Андрей Батырев удвоил преимущество хозяев площадки. Перед перерывом Алекс Мерлим отыграл один мяч, но во втором тайме победную точку поставил капитан «Тюмени» Артём Антошкин.
Ранее в «Финал четырёх» Лиги чемпионов вышел московский «КПРФ».
Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд
Группа В. Третий тур
«Спортинг» (Португалия) – «Тюмень» (Россия) – 1:3 (1:2).
Голы: Мерлим, 19 – Лобков, 1, Батырев, 9, Антошкин, 27.
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