Волейболистки московского «Динамо» одержали вторую в сезоне победу в Суперлиге

Волейболистки московского «Динамо» одержали вторую в сезоне победу в чемпионате России среди команд Суперлиги. В матче шестого тура соревнований бело-голубые на своей площадке нанесли поражение команде «Ленинградка» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:10, 25:13, 25:19).

Столичное «Динамо» опередило «Ленинградку» в турнирной таблице, поднявшись на седьмое место.

В матче 7-го тура национального первенства в волейбольной Суперлиге московское «Динамо» 1 декабря на выезде сыграет с белорусской «Минчанкой», а «Ленинградка» примет «Уралочку-НТМК» из Свердловской области.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Шестой тур

«Динамо» (Москва) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:10, 25:13, 25:19).