Волейболистки московского «Динамо» одержали вторую в сезоне победу в Суперлиге
Волейболистки московского «Динамо» одержали вторую в сезоне победу в чемпионате России среди команд Суперлиги. В матче шестого тура соревнований бело-голубые на своей площадке нанесли поражение команде «Ленинградка» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:10, 25:13, 25:19).
Столичное «Динамо» опередило «Ленинградку» в турнирной таблице, поднявшись на седьмое место.
В матче 7-го тура национального первенства в волейбольной Суперлиге московское «Динамо» 1 декабря на выезде сыграет с белорусской «Минчанкой», а «Ленинградка» примет «Уралочку-НТМК» из Свердловской области.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Шестой тур
«Динамо» (Москва) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:10, 25:13, 25:19).
- 24 ноября 2019
-
19:01
-
18:48
-
18:27
-
17:52
-
17:40
-
17:23
-
17:00
-
16:37
-
16:06
-
15:58
-
15:09
-
15:01
-
14:29
-
13:37
-
12:42
-
12:14
-
11:38
-
11:26
-
11:03
-
10:10
-
09:40
-
09:27
-
00:49
-
00:31
-
00:01
- 23 ноября 2019
-
23:37
-
23:13
-
22:53
-
22:17
-
22:02
-
21:52
-
21:23
-
20:35
-
20:05
-
19:51
Партнерский контент