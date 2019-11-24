Российские саблистки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Орлеане

Женская сборная России по фехтованию на саблях одержала победу в командном турнире на этапе Кубка мира, который проходил в Орлеане (Франция). В финале российская команда в составе Софьи Великой, Яны Егорян, Ольги Никитиной и Софии Поздняковой взяла верх над представительницами Южной Кореи со счётом 45:41. В ходе турнира отечественные саблистки поочерёдно нанесли поражения командам Венесуэлы (45:25), Китая (45:31) и Венгрии (45:26).

В поединке за бронзу украинки во главе с Ольгой Харлан нанесли поражение команде Венгрии со счётом 45:36.

Напомним, что в личном турнире Никитина завоевала серебро, уступив в финальном поединке француженке Манон Брюне со счётом 12:15. Бронзовыми призёрами стали китаянка Шао Яги и Харлан.