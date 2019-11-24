Москвина: ничего страшного, если Загитова больше не выиграет ни одной медали

Заслуженный тренер России Тамара Москвина, среди воспитанников которой немало олимпийских чемпионов в парном катании, не видит ничего страшного в том, если обладательница всех возможных титулов Алина Загитова не выиграет больше ни одной медали.



«Меня иногда спрашивают: «Вы, наверное, с горя переживали, что ваши фигуристы заняли второе или третье место?». А я им в ответ: «Скажите, пожалуйста, какое место ваша компания занимает в Петербурге?» Мне, предположим, говорят: «Третье». – «А в России?» – «Десятое». – «А в мире?» Начинают смеяться. А я говорю: «А мои ученики занимают второе или третье место в мире». С какой стати они должны уходить? Люди потратили много времени, своих жизненных сил, чем-то жертвовали.



Подумаешь, у них будет одна золотая медаль, а остальные серебряные. Посмотрите на список участников. У многих вообще никаких медалей не было, но они же не вешаются.



Если Загитова больше не выиграет ни одной медали, ничего страшного не произойдёт. Загитовой нравится кататься. Для неё не медаль главное, а выступление. Сам процесс. Этим она доставляет удовольствие публике. Она – производитель удовольствия», — приводит слова Москвиной «Спорт день за днём».

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