Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Тараканова выиграла пятый этап Кубка России в Москве

Фигуристка Тараканова выиграла пятый этап Кубка России в Москве
Другие / Фигурное катание 0

Москвичка Анастасия Тараканова одержала победу в женском одиночном катании на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Москве.

Тараканова, шедшая на третьем месте после короткой программы, выиграла произвольный прокат и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта, опередив Серафиму Саханович. Замкнула тройку призёров Валерия Шульская.

В соревнованиях юниорок лучшей была Софья Самоделкина, поднявшаяся на первой итоговое место с седьмой позиции после короткой программы.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Женщины

1. Анастасия Тараканова (Москва) – 209,04.
2. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 201,77.
3. Валерия Шульская (Оренбург) – 194,80.

Юниорки

1. Софья Самоделкина (Москва) – 211,36.
2. Елизавета Осокина (Татарстан) – 193,84.
3. Майя Хромых (Москва) – 188,81.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019