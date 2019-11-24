Фигуристка Тараканова выиграла пятый этап Кубка России в Москве

Москвичка Анастасия Тараканова одержала победу в женском одиночном катании на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Москве.

Тараканова, шедшая на третьем месте после короткой программы, выиграла произвольный прокат и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта, опередив Серафиму Саханович. Замкнула тройку призёров Валерия Шульская.

В соревнованиях юниорок лучшей была Софья Самоделкина, поднявшаяся на первой итоговое место с седьмой позиции после короткой программы.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва

Женщины

1. Анастасия Тараканова (Москва) – 209,04.

2. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 201,77.

3. Валерия Шульская (Оренбург) – 194,80.

Юниорки

1. Софья Самоделкина (Москва) – 211,36.

2. Елизавета Осокина (Татарстан) – 193,84.

3. Майя Хромых (Москва) – 188,81.