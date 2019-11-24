Фигуристка Тараканова выиграла пятый этап Кубка России в Москве

Москвичка Анастасия Тараканова одержала победу в женском одиночном катании на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходил в Москве.
Тараканова, шедшая на третьем месте после короткой программы, выиграла произвольный прокат и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта, опередив Серафиму Саханович. Замкнула тройку призёров Валерия Шульская.
В соревнованиях юниорок лучшей была Софья Самоделкина, поднявшаяся на первой итоговое место с седьмой позиции после короткой программы.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Женщины
1. Анастасия Тараканова (Москва) – 209,04.
2. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 201,77.
3. Валерия Шульская (Оренбург) – 194,80.
Юниорки
1. Софья Самоделкина (Москва) – 211,36.
2. Елизавета Осокина (Татарстан) – 193,84.
3. Майя Хромых (Москва) – 188,81.
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