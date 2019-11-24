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Загитова: этап Гран-при в Японии стал настоящим челленджем для меня

Загитова: этап Гран-при в Японии стал настоящим челленджем для меня
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы российская фигуристка Алина Загитова подвела итоги заключительного этапа Гран-при, который прошёл в Саппоро (Япония).

Загитова неудачно исполнила короткую программу и показала лучший в сезоне прокат произвольной. В итоге Алина стала бронзовым призёром соревнований и квалифицировалась в финал Гран-при.

«Японский этап NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня… сложно… волнующе… досадно… радостно… и только с поддержкой моих тренеров и всех болельщиков я смогла настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Алины Загитовой в «инстаграме».

Финал серии Гран-при пройдёт 5-8 декабря в Турине (Италия).

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