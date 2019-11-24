Слуцкая: повзрослевшей Загитовой очень идёт образ, который ей подобрали тренеры

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая подвела итоги выступления женщин на этапе Гран-при в Японии. Победу одержала Алёна Косторная, второй стала японка Рика Кихира, бронзу завоевала Алина Загитова.

«Посмотрела этап! Я в восторге! Напишу пару слов о произвольной первой тройки. Победитель Алёна. Очень мне нравится, как катается эта спортсменка. Да, на сегодня она лидер. Небольшая помарка на втором тройном акселе не помешала ей выиграть этап. Очень удивила вторая оценка, по мне, она должна быть выше. Хочу обратить ваше внимание на каскады. У Алёны, у одной из всех, второй прыжок выше первого, и это уникально.

Рика. Очень прибавила с прошлого сезона. Стала увереннее, мощнее. Не избежала ошибки (недокрут в каскаде). Говорят, что готовит четверной сальхов. Посмотрим. Она становится опасной соперницей нашим девушкам.

Алина. Очень собралась после ошибки в короткой программе. Чистая произвольная, совершенно другой образ, повзрослевший, осознанный, профессиональный. Мне кажется, в этом году ей очень идёт образ, который ей подобрали тренеры. В начале была собрана, к концу зажгла. Результат есть.

Итак: в финале нас четверо! Судьям будет очень нелегко. Одна лучше другой. Думаю, что за призы будут бороться 5 девочек, 4 из которых наши! Очень жаль, что не увидим в финале Евгению и Елизавету. А теперь в добрый путь, ждём финал», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».