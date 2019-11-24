Алиев: два российских клуба в «Финале четырёх» Лиги чемпионов — фантастика

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев прокомментировал выход в «Финал четырёх» Лиги чемпионов сразу двух российских клубов – «КПРФ» и «Тюмени». Их соперниками будут испанские «Мурсия» и «Барселона».
«Два российских клуба в „Финале четырёх“ — фантастика. У нас 10 лет не было такого, и сейчас наши клубы подтвердили лидерство сборной России в рейтинге УЕФА. Всё-таки в составе «КПРФ» и «Тюмени» выступают игроки именно нашей национальной команды. Поздравляю два наших клуба, которые в дебютный сезон в Лиге чемпионов вышли в финальную стадию. И теперь нас ожидает российско-испанское противостояние. Если волей жребия в полуфиналах испанские и российские клубы сыграют между собой, то это будет великолепно для европейского мини-футбола», — приводит слова Алиева РИА «Новости».
За право проведения «Финала четырёх» борются три города — Москва, Мурсия и Вильнюс.
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