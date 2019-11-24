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Фигуристка Косторная поблагодарила всех, кто её поддерживал

Фигуристка Косторная поблагодарила всех, кто её поддерживал
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная, вышедшая в финал Гран-при в дебютный сезон среди взрослых, поблагодарила за поддержку всех, кто ей помогал.

«Вот и закончился мой второй этап Гран-при. Мне удалось выйти в финал, и я очень счастлива. Спасибо моим тренерам, врачам, родителям и всем людям, которые меня поддерживали», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Алёны Косторной.

Косторная, исполняющая три акселя в 3,5 оборота в короткой и произвольной программах, выиграла два этапа Гран-при. На этапе в Японии Алёна побила мировой рекорд в короткой программе (83,97 балла) и была близка к рекорду по сумме двух программ, но ей помешала небольшая ошибка на сольном тройном акселе.

Блестящий прокат Косторной с мировым рекордом. Видео
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