Фигуристка Медведева назвала свою маму героем нашего времени
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева, на днях отметившая своё 20-летие, поздравила с Днём матери свою маму, назвав её героем нашего времени.
«Меня недавно спросили, кого я считаю героем нашего времени. Честно говоря, вопрос застал меня врасплох. Но есть один человек, который лично для меня всегда был примером, другом, героем, помощником и мотиватором. Это моя мама! Хочу поздравить всем мам! Лично для меня мама – главный человек в жизни, и я надеюсь, что она всегда будет здорова и счастлива! Ну а я постараюсь помогать ей во всём», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
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