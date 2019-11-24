Фигуристка Медведева назвала свою маму героем нашего времени

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева, на днях отметившая своё 20-летие, поздравила с Днём матери свою маму, назвав её героем нашего времени.

«Меня недавно спросили, кого я считаю героем нашего времени. Честно говоря, вопрос застал меня врасплох. Но есть один человек, который лично для меня всегда был примером, другом, героем, помощником и мотиватором. Это моя мама! Хочу поздравить всем мам! Лично для меня мама – главный человек в жизни, и я надеюсь, что она всегда будет здорова и счастлива! Ну а я постараюсь помогать ей во всём», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.