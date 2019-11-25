Бестемьянова: нельзя в погоне за четверными прыжками терять фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что женщинам нужно разрешить исполнять четверные прыжки в короткой программе, хотя в погоне за ними существует риск потерять фигурное катание.
«А как можно остановить прогресс?! Единственное, что нельзя в погоне за четверными прыжками терять фигурное катание. Мы должны понимать, что это фигурное катание, а не фигурное прыгание», — приводит слова Бестемьяновой «Российская газета».
Также прославленная фигуристка рассказала, чем отличаются друг от друга три юные ученицы Этери Тутберидзе, выигравшие все этапы Гран-при.
«У Косторной такое качество каждого шага и элемента, что это очень подкупает. Она не гоняется за прыжками. А Саша Трусова пока в погоне за четверными. Перед ней стоит серьезная задача — исполнить три разных четверных. У нее нет времени подумать о качестве скольжения. Вот в этом она проигрывает. Но если она сделает четыре «квада», то с ней нереально соревноваться. Что касается Ани Щербаковой, то очень быстро прибавляет. В Китае программы смотрелись лучше, чем в США. Они такие юные девчонки, что идут вперед семимильными шагами», — сказала Бестемьянова.
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