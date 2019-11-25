Глава РУСАДА рассказал, чем грозит российскому спорту «дело Лысенко»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус считает, что бывшее руководство ВФЛА, накануне ушедшее в отставку, поставило под сомнение огромную пятилетнюю работу по искоренению допинга в России. Речь о деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, трижды пропустившего допинг-тесты, его объяснения не совпали с официальным письмом ВФЛА.

«Лысенко нарушил правила доступности. Рисковал получить два, в крайнем случае, четыре года отстранения. В результате несовпадения объяснений грозит ему долгая дисквалификация, фактически пожизненная. Просто беда. Теперь руководство ВФЛА во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным подало в отставку.

Мне кажется, что вся та огромная работа, которая проделана в нашей стране по искоренению допинга, по очистке от прежних дурных методов, поставлена действиями нескольких бывших лидеров ВФЛА под сомнение. Мы бились пять лет за то, чтобы вернуть лишённую права выступать под своим флагом лёгкую атлетику на международную арену. Проделали огромную работу, чтобы на Олимпийских играх россияне могли выступать под своим флагом. И вот совершенно нелепое, абсолютно непонятное, необъяснимое нарушение, которое способно перечеркнуть усилия множества людей, помешать другим спортсменам, не говоря уже о легкоатлетах. Ведь процесс их восстановления в правах Международная ассоциация легкоатлетических федераций сразу же приостановила. Зачем и кому это было нужно?» — приводит слова Гануса «Российская газета».