Кирилл Романов о поражении от ОАЭ: у судей были основания поставить пенальти

Нападающий сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов не стал искать оправданий после поражения от команды ОАЭ (1:4) во втором туре группового этапа чемпионата мира в Парагвае.
«Обидно, конечно, так проигрывать. И инициативой владели, и моментов было много, но реализовать их не удалось. Просто не везло, ведь такие моменты мы обычно легко реализуем.
Два ключевых стандарта нас подкосили. Не знаю, были они или нет, но в итоге стали решающими. Мне со стороны казалось, что как минимум пенальти, с которого нам забили третий гол, точно не было. Но уже после матча получил сообщения от людей, смотревших повторы, и они утверждают, что арбитр имел все основания назначить пенальти.
Я не хочу обсуждать действия арбитров, хотя это проблема, которую нужно как-то решать. Игру с ОАЭ мы проиграли сами. Вот главный вывод. Теперь нужно постараться выбросить это из головы и хорошо подготовиться к матчу с белорусами. Для нас это будет матч года», — сказал Романов в беседе со специальным корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.
В заключительном матче в группе С 27 ноября сборная России сыграет с командой Беларуси.
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