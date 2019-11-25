Шляхтин: ВФЛА не имеет отношения к фальсификации документов Лысенко

Дмитрий Шляхтин, подавший в отставку с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг прыгуна в высоту Данилы Лысенко. На минувшей неделе независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу Лысенко.

Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по независящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

«Представители Данилы Лысенко принесли нам справку, мы её перевели и помогли отправить. Это обычная процедура. Должны ли мы были проверять её подлинность? У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос, но я уверен, что федерация не имеет никакого отношения к фальсификации. Данила раскаялся и даже обратился в полицию с заявлением о явке с повинной. Ждём завершения расследования. За последние четыре года это единственное, в чём можно упрекнуть федерацию.



Мы старались сделать всё возможное, чтобы восстановить статус ВФЛА, нашли общий язык с рабочей группой во главе с Руне Андерсеном. Выполнили все пункты „дорожной карты“, выплатили IAAF задолженность в размере 3,2 миллиона долларов за антидопинговые расследования. Но проблемы с делом Лысенко, а потом сложная ситуация с перепроверкой проб Московской лаборатории затормозили этот процесс. Хотя я не вижу связи между перепроверкой проб прошлого периода и деятельностью ВФЛА», — приводят слова Шляхтина «Известия».