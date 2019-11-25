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Российские гимнасты Поляшов и Ростов завоевали бронзу на этапе КМ в Германии

Российские гимнасты Поляшов и Ростов завоевали бронзу на этапе КМ в Германии
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский гимнаст Владислав Поляшов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия). В финале соревнований он получил за выступление 15,366 балла. Победу одержал олимпийский чемпион 2016 года в этом виде программы украинец Олег Верняев (15,400). Серебряным призёром стал представитель Китая Ю Хао (15,400).

Россиянин Алексей Ростов занял третье место в упражнениях на перекладине с результатом 14,166 балла. Победителем соревнований стал японец Хидетака Мияти (14,933). Второе место занял киприот Илиас Георгиу (14,166).

На прошедшем в Штутгарте чемпионате мира по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный выиграл золото в индивидуальном многоборье. Второе место занял чемпион мира 2018 года Артур Далалоян. Мужская сборная России также выиграла золото в командном многоборье.

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