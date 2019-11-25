Ганус предположил, что российскому спорту грозят трагические решения

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал, какие последствия могут ожидать отечественный спорт в случае лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
«Я не хочу быть пророком в таком тяжёлом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое. Мы ещё никогда не сталкивались с таким объёмом и силой решений. Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны. Мы привыкли уже, что идём под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была, чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников — чтобы обеспечить решение», — приводит слова Гануса «Комсомольская правда».
Статус РУСАДА оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории.
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