Бутов — о ситуации с ВФЛА: всё совсем плохо

Михаил Бутов, вышедший из состава президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики, рассказал о санкциях, которые могут быть применены к ВФЛА в случае подтверждения данных о фальсификации документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Лысенко в августе 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

«Если выяснится, что обман был, то федерация будет исключена из World Athletics и процесс возвращения будет очень сложным. Главное, что придётся возвращать, это доверие. Именно доверие мы полностью утратили — к нам со стороны международной организации, да и мы внутри своей страны», — цитирует Бутова РИА «Новости».

Бутов также выразил уверенность, что сборная России по лёгкой атлетике не выступит на Олимпиаде в Токио в полном составе.

«Ноль процентов. Если говорить о конкретных людях, то дай бог хоть кто-то. Буду надеяться на это. Дождёмся решения ВАДА и его разъяснений. Мне кажется, что совсем всё плохо. Мы уже дошли до такого состояния, что, думаю, будут приняты некие принципиальные решения, которые будут касаться и тренеров, и спортсменов, и структуры организации. Сегодня мы имеем большое условное „тело“, где есть спортсмены, которые участвуют в любительских и профессиональных соревнованиях. Вроде чисто физически лёгкая атлетика растёт, поскольку в любителях есть заметный прирост, а вот „голова“ как раз чахнет и хиреет. И это несоответствие должно разрешиться довольно быстро», — сказал Бутов.

Шляхтин: ВФЛА не имеет отношения к фальсификации документов Лысенко