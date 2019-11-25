Чех и Зотов поборются за олимпийские лицензии на чемпионате мира в классе 49er

Спортсмены Академии парусного спорта Ян Чех и Иван Зотов поборются за олимпийские лицензии в классе 49er. С 3 по 8 декабря в Окленде (Новая Зеландия) пройдёт чемпионат мира в классах 49er, 49erFX и Nacra 17. В классе 49er за медали и четыре олимпийские лицензии сразятся 93 экипажа. Среди них — олимпийские чемпионы 2016 года и победители Кубка Америки Питер Берлинг и Блэр Тьюк (Новая Зеландия), чемпионы мира 2017 года Дилан Флетчер и Стюарт Бителл (Великобритания) и другие звёзды мирового паруса.
Россияне прибыли в Новую Зеландию 17 ноября. Накануне они получили лодки и приступили к работе на воде.
«Какие ожидания от регаты? Будет сложно. Это я могу точно сказать. В Новой Зеландии будут разыграны ещё четыре лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года. Конкуренция очень высокая. По первым наблюдениям Окленд — ветреное место, практически каждый день ветер дует с разных направлений. Мы прилетели вечером 17 ноября, разница во времени составила 10 часов. Первые три дня дались тяжело в плане акклиматизации, но сейчас уже постепенно вошли в новый ритм. Мы планируем выходить на воду каждый день до начала регаты. Тренировочный процесс составил семь-восемь дней. За это время будем стараться по максимуму спарринговать с иностранными экипажами и участвовать в тренировочных гонках», — сказал Чех.
В сентябре Чех и Зотов стали четырёхкратными чемпионами России в классе 49er.
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