В Кремле отреагировали на возможное лишение РУСАДА статуса соответствия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, оценил ситуацию с возможным признанием РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Сначала нужно дождаться принятия конкретных решений. Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находиться в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с ВАДА. Пока никаких решений нет. Российская сторона предоставила все необходимые ответы. Давайте дождёмся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной», — приводит слова Пескова ТАСС.

Статус РУСАДА оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории.