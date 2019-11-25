Золотая медаль Джесси Оуэнса с Олимпиады-1936 будет выставлена на аукцион

Одна из золотых медалей легендарного американского легкоатлета Джесси Оуэнса с Олимпиады 1936 года будет выставлена на аукцион, сообщает Mirror. Ожидается, что награда будет продана за сумму не менее £ 1,6 млн ($ 2 млн). Аукцион состоится в Нью-Джерси в декабре.

Джесси на Олимпиаде-1936 победил в беге на 100 и 200 м, в эстафете 4х100 м в прыжках в длину. На медалях Игр в Берлине не были указаны дисциплины соревнований, поэтому неизвестно, какое именно золото Оуэнса будет продано.

В 2013 году одна медаль Оуэнса была продана за £ 1,1 млн. Местонахождение остальных медалей неизвестно.

В декабре 1979 года у Оуэнса был диагностирован рак лёгкого. Знаменитый темнокожий спортсмен скончался 31 марта 1980 года в Тусоне, штат Аризона.