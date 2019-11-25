Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Борец неприличным жестом спровоцировал потасовку на чемпионате Татарстана

Борец неприличным жестом спровоцировал потасовку на чемпионате Татарстана
Другие / Борьба 0

На чемпионате Татарстана по борьбе на поясах (корэш), который прошёл в Казани, случился скандал. В первый день соревнований один из борцов после победы показал зрителями неприличный жест. Главный судья заставил спортсмена извиниться, но не дисквалифицировал его.

После объявления победителя схватки между представителями двух команд произошла потасовка, а некоторые зрители стали спрыгивать с трибун.

Видео доступно на «Чемпионате».

Болельщики сообщают, что в итоге никаких дисциплинарных мер принято не было, а показавший оскорбительные жесты борец дошёл до финала, в котором потерпел поражение.

Корэш — традиционный вид борьбы у тюркских народов. Он был включён в программу летней Универсиады 2013 года в Казани.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019