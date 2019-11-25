Борец неприличным жестом спровоцировал потасовку на чемпионате Татарстана

На чемпионате Татарстана по борьбе на поясах (корэш), который прошёл в Казани, случился скандал. В первый день соревнований один из борцов после победы показал зрителями неприличный жест. Главный судья заставил спортсмена извиниться, но не дисквалифицировал его.

После объявления победителя схватки между представителями двух команд произошла потасовка, а некоторые зрители стали спрыгивать с трибун.

Видео доступно на «Чемпионате».

Болельщики сообщают, что в итоге никаких дисциплинарных мер принято не было, а показавший оскорбительные жесты борец дошёл до финала, в котором потерпел поражение.

Корэш — традиционный вид борьбы у тюркских народов. Он был включён в программу летней Универсиады 2013 года в Казани.