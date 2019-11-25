Призёр ЧР по тяжёлой атлетике дисквалифицирован за подделку медицинской справки

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что российский тяжелоатлет Константин Рощупкин дисквалифицирован на четыре года за подделку медицинской справки. На минувшей неделе было объявлено о дисквалификации победителя юниорского чемпионата мира 2013 года, серебряного призёра чемпионата России—2018 на четыре года за нарушение антидопинговых правил.



«В рамках проведения обработки результатов по возможному нарушению спортсменом правил доступности для тестирования спортсмен в качестве объяснений представил медицинскую справку, согласно которой он не мог изменить информацию о своём местонахождении в системе АДАМС до наступления часового окна. В процессе проведения расследования по данному случаю было выявлено, что представленная спортсменом справка является фальсифицированной. На основании данного факта в отношении спортсмена было открыто дело о возможном нарушении антидопинговых правил.



Фальсификация медицинских и иных документов на любом этапе допинг-контроля является нарушением п. 2.5 общероссийских антидопинговых правил. Стандартная санкция за данный вид нарушения составляет четыре года дисквалификации», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Чемпион мира по тяжёлой атлетике среди юниоров дисквалифицирован на 4 года