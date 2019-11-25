Бестемьянова: правильно, что Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала непопадание Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в состав участников финала Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

«Очень жаль, что им не удалось. Но, с другой стороны, это говорит о честности отбора. У них не было старта в этом сезоне, на котором бы Женя и Володя что-то не сорвали. Это были такие звоночки, которые теперь превратились в удары в набат. Нужно делать элементы. Всё остальное — красоту, стиль, прочие компоненты парного катания — они имеют на высоком, потрясающем уровне. В руках Марины Зуевой они стали ещё лучше.



Тарасова и Морозов мне очень нравятся. Сейчас у них будет время, когда все пары уедут на финал Гран-при, до чемпионата России поднять свою выносливость в произвольной программе и просто начать делать элементы. Мне кажется это правильным, что Тарасова и Морозов не попали в Турин, хотя повторюсь, мне безумно их жалко, потому что они красивый дуэт. Но ребята должны сделать выводы», — цитирует Бестемьянову «RT на русском».