Бутов: Путин сделал для ВФЛА даже больше, чем надо

Михаил Бутов, вышедший из состава президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики, оценил роль президента России Владимира Путина в ситуации с восстановлением статуса ВФЛА.
«Мне кажется, что кто-кто, а руководитель страны вмешивался очень активно. Владимир Владимирович объективно реагировал на то, что происходит, давал поручения по восстановлению федерации, чтобы все необходимые шаги были сделаны.
Это глобально. А было и частное. Как общение с Машей Ласицкене, он поддерживал её. Так что Путин сделал для ВФЛА даже больше, чем надо. Все решения, связанные с законами по допингу, и так далее. Даже не знаю, что ещё нужно сделать со стороны президента», — приводит слова Бутова РИА «Новости».
На минувшей неделе совет Всемирной легкоатлетической ассоциации приостановил процесс восстановления членства ВФЛА. Восстановление российской федерации приостановлено до окончания расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, из-за вмешательства в которое накануне были отстранены президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин и ещё несколько человек из руководства организации.
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