Тарасова: Ягудин объективно говорит то, что считает нужным и правильным
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала петицию, составленную российскими любителями фигурного катания с требованием отстранить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы на телевидении, поскольку тот позволяет себе оскорбления в адрес отдельных спортсменов.
«У нас есть болельщики, которые нас любят и не любят. У всех разное мнение. И меня костерили чёрт знает как. Ягудин — профессиональный человек, он совершенно объективно говорит то, что считает нужным и правильным. Алексей — олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
Болельщикам говорю большое спасибо, что они нас смотрят и любят, но на работу они ещё нас не назначают, слава богу», — цитирует Тарасову Sport24.
Петицию подписали уже более 1000 человек.
Ягудина требуют отстранить от работы комментатором
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