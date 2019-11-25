Тарасова: Ягудин объективно говорит то, что считает нужным и правильным

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала петицию, составленную российскими любителями фигурного катания с требованием отстранить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы на телевидении, поскольку тот позволяет себе оскорбления в адрес отдельных спортсменов.

«У нас есть болельщики, которые нас любят и не любят. У всех разное мнение. И меня костерили чёрт знает как. Ягудин — профессиональный человек, он совершенно объективно говорит то, что считает нужным и правильным. Алексей — олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.

Болельщикам говорю большое спасибо, что они нас смотрят и любят, но на работу они ещё нас не назначают, слава богу», — цитирует Тарасову Sport24.

Петицию подписали уже более 1000 человек.