Непомнящий занимает пятое место на этапе Grand Chess Tour в Индии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий идёт пятым после соревнований по быстрым шахматам на этапе Grand Chess Tour, который проходит в Калькутте (Индия).
После турнира в рапиде Непомнящий занимал девятое место. Сегодня, 25 ноября, он одержал четыре победы, три раза сыграл вничью и дважды проиграл. Россиянин набрал 12,5 балла и делит пятое-седьмое места вместе с представителем Индии Вишванатаном Анандом и Дином Лижэнем из Китая. Лидирует норвежец Магнус Карлсен (21,5 балла), вторую строчку занимает американец Хикару Накамура (16,5), третью — его соотечественник Уэсли Со (13,5). Четвёртым идёт представитель Нидерландов Аниш Гири (13).
Завтра, 26 ноября, пройдут заключительные девять партий по блицу. В первой из них Непомнящий сыграет с Анандом. Призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.
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