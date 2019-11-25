Медведева отреагировала на шутливое видео её прыжка на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в «Инстаграме» поделилась шутливым видео проката своей короткой программы на домашнем этапе серии Гран-при.

Ролик смонтировал один из поклонников двукратной чемпионки мира и Европы, восхищённый высотой её прыжков. На видео после исполнения тройного флипа Медведева взмывает так высоко, что пробивает крышу стадиона, но не забывает удачно приземлиться.

«Ахаха. Спасибо за забавное видео», — подписала видео Евгения.

Видео доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Напомним, на этапе Гран-при в Москве, который прошёл с 15 по 17 ноября, Медведева выиграла короткую программу, но по сумме двух выступлений завоевала серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Александре Трусовой.