Медведева отреагировала на шутливое видео её прыжка на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в «Инстаграме» поделилась шутливым видео проката своей короткой программы на домашнем этапе серии Гран-при.
Ролик смонтировал один из поклонников двукратной чемпионки мира и Европы, восхищённый высотой её прыжков. На видео после исполнения тройного флипа Медведева взмывает так высоко, что пробивает крышу стадиона, но не забывает удачно приземлиться.
«Ахаха. Спасибо за забавное видео», — подписала видео Евгения.
Видео доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Напомним, на этапе Гран-при в Москве, который прошёл с 15 по 17 ноября, Медведева выиграла короткую программу, но по сумме двух выступлений завоевала серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Александре Трусовой.
Медведева может побеждать только в короткой программе. Скоро её и этого лишат
Причём не зарубежные соперники, а родная федерация. Всё во имя успехов Трусовой. И это справедливо!
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