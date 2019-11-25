Леонова: Трусовой не завидую. Только Анджелине Джоли — она такая красивая

Серебряный призёр чемпионата мира—2012 Алёна Леонова рассказала, как относится к диванным критикам, которые подогревают ажиотаж вокруг фигурного катания.
«Для популяризации нашего вида спорта это очень хорошо. А к плохим диванным критикам отношусь плохо. У меня всегда чешутся руки им что-нибудь ответить в комментариях, а потом думаю: а зачем мне это надо? Иногда меня даже это подстёгивает перед стартами. Хочется всем диванным критикам сказать: если вам что-то не нравится, выйдите на лёд и сделайте это сами. И эти войны уже всех достали: Алина — Женя, Алина — Саша, Женя — Саша. Они все русские спортсмены, и мы должны болеть за них за всех, а не выбирать себе любимчиков, а потом писать грубые вещи в комментариях. Транькова вообще прокляли. Это было просто ужасно. Мне даже звонили и спрашивали, что я об этом думаю. А что можно об этом ещё думать?
Получала ли я подобные сообщения? Получала. Не такие грубые, конечно, но было. «А сколько Алёне заплатили, чтобы она это сказала?» Почему кто-то думает, что мне платят за это? Бывало и жёстче, что-то наподобие Транькова, с матом. Если мне это пишут в «Инстаграме», я сразу блокирую и удаляю. Ещё интересно, что люди думают, что если я что-то комментирую в не совсем положительном ключе, значит завидую Трусовой и остальным. А зачем? Я своё уже откатала. Я завидую только Анджелине Джоли, что она такая красивая», — приводит слова Леоновой «Фонтанка».
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