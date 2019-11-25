Российские фигуристы вернулись с Гран-при Японии без коньков и костюмов
Фигуристы сборной России прилетели из Японии с заключительного этапа Гран-при, который прошёл в Саппоро, без коньков и соревновательных костюмов, информирует ТАСС.
Этап Гран-при в Японии завершился 23 ноября. Российские фигуристы летели сегодня, 25 ноября, из Саппоро с пересадкой в Токио. Авиакомпания, осуществлявшая перелёт, не смогла вовремя доставить багаж пассажиров на пересадочные рейсы до Москвы. В багаже помимо личных вещей были костюмы и коньки.
Финал Гран-при состоится в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря. На этом турнире выступят одиночницы Алина Загитова и Алёна Косторная, Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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