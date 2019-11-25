Бывший вице-президент ВФЛА: при Шляхтине нормально работали, зачем всё менять?
Бывший вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Маслаков выразил мнение, что замена руководства ВФЛА не принесёт пользы, поскольку федерация нормально работала во главе с Дмитрием Шляхтиным.
«Я не очень сильно уверен, что это принесёт какую-то пользу. Потому что нормальная федерация. Да, ошибки совершали, но их надо расследовать, а не принимать такие кардинальные меры. Нельзя же каждый раз менять президиум федерации. Это же не монета какая-то. Люди работают много лет. Я считаю, что федерация при президенте Дмитрии Шляхтине нормально работала.
За Лысенко должен отвечать его тренер прежде всего. Таких случаев бывает много, и что, каждый раз федерацию менять?» — цитирует Маслакова РИА «Новости».
Пробили дно. У России больше нет шансов поехать на Олимпиаду
В лёгкой атлетике страшный скандал. После него на Игры в Токио россиян могут не пустить даже под нейтральным флагом.
- 25 ноября 2019
-
20:47
-
20:17
-
20:02
-
19:38
-
19:18
-
19:04
-
18:48
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:29
-
17:08
-
16:31
-
16:08
-
15:52
-
15:47
-
14:42
-
14:24
-
14:13
-
13:39
-
13:19
-
13:01
-
10:51
-
10:38
-
10:16
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
01:47
-
01:02
-
00:47
-
00:35
- 24 ноября 2019
-
23:27
-
23:12
Партнерский контент