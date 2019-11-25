Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бывший вице-президент ВФЛА: при Шляхтине нормально работали, зачем всё менять?

Бывший вице-президент ВФЛА: при Шляхтине нормально работали, зачем всё менять?
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Маслаков выразил мнение, что замена руководства ВФЛА не принесёт пользы, поскольку федерация нормально работала во главе с Дмитрием Шляхтиным.

«Я не очень сильно уверен, что это принесёт какую-то пользу. Потому что нормальная федерация. Да, ошибки совершали, но их надо расследовать, а не принимать такие кардинальные меры. Нельзя же каждый раз менять президиум федерации. Это же не монета какая-то. Люди работают много лет. Я считаю, что федерация при президенте Дмитрии Шляхтине нормально работала.

За Лысенко должен отвечать его тренер прежде всего. Таких случаев бывает много, и что, каждый раз федерацию менять?» — цитирует Маслакова РИА «Новости».

Пробили дно. У России больше нет шансов поехать на Олимпиаду
В лёгкой атлетике страшный скандал. После него на Игры в Токио россиян могут не пустить даже под нейтральным флагом.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019