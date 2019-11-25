Бывший вице-президент ВФЛА: при Шляхтине нормально работали, зачем всё менять?

Бывший вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Маслаков выразил мнение, что замена руководства ВФЛА не принесёт пользы, поскольку федерация нормально работала во главе с Дмитрием Шляхтиным.

«Я не очень сильно уверен, что это принесёт какую-то пользу. Потому что нормальная федерация. Да, ошибки совершали, но их надо расследовать, а не принимать такие кардинальные меры. Нельзя же каждый раз менять президиум федерации. Это же не монета какая-то. Люди работают много лет. Я считаю, что федерация при президенте Дмитрии Шляхтине нормально работала.

За Лысенко должен отвечать его тренер прежде всего. Таких случаев бывает много, и что, каждый раз федерацию менять?» — цитирует Маслакова РИА «Новости».