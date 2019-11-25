Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам в эфире Первого канала
Первый канал в сезоне-2019/20 будет регулярно транслировать соревнования с этапов Кубка мира по лыжным гонкам.
«Зрители увидят самые яркие гонки сезона, важнейшие старты с участием российских спортсменов — спринты, эстафеты, масс-старты и т. д. А в роли эксперта, который будет комментировать этот вид спорта в эфире Первого, выступит знаменитая лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе», — говорится в пресс-релизе Первого канала.
Первая трансляция запланирована на 8 декабря, когда на этапе в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт эстафета. Эфир начнётся в 13:35 мск.
Первый канал обещает также трансляцию лыжной многодневки «Тур де Ски», которая традиционно проходит в новогодние праздники.
«Я не монстр». Зачем Вяльбе выслеживает своих спортсменов в соцсетях
Вяльбе превращает лыжный спорт в закрытую вечеринку и лишает спортсменов заслуженной популярности. Почему для неё соцсети – белиберда?
- 25 ноября 2019
-
20:47
-
20:17
-
20:02
-
19:38
-
19:18
-
19:04
-
18:48
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:29
-
17:08
-
16:31
-
16:08
-
15:52
-
15:47
-
14:42
-
14:24
-
14:13
-
13:39
-
13:19
-
13:01
-
10:51
-
10:38
-
10:16
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
01:47
-
01:02
-
00:47
-
00:35
- 24 ноября 2019
-
23:27
-
23:12
Партнерский контент