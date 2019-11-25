Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам в эфире Первого канала

Первый канал в сезоне-2019/20 будет регулярно транслировать соревнования с этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

«Зрители увидят самые яркие гонки сезона, важнейшие старты с участием российских спортсменов — спринты, эстафеты, масс-старты и т. д. А в роли эксперта, который будет комментировать этот вид спорта в эфире Первого, выступит знаменитая лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе», — говорится в пресс-релизе Первого канала.

Первая трансляция запланирована на 8 декабря, когда на этапе в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт эстафета. Эфир начнётся в 13:35 мск.

Первый канал обещает также трансляцию лыжной многодневки «Тур де Ски», которая традиционно проходит в новогодние праздники.