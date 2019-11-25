Фигуристки Цибинова, Тараканова и Нугуманова выступят на чемпионате России
Общий зачёт Кубка России по фигурному катанию по итогам пяти этапов возглавила Ксения Цибинова.
Шесть фигуристок квалифицировались на чемпионат России, который будет проходить с 24 по 29 декабря в Красноярске. Они также отобрались в финал Кубка России. Соревнования пройдут 18–22 февраля в Великом Новгороде.
Кубок России. Женщины. Общий зачёт
1. Ксения Цибинова – 36
2. Анастасия Тараканова – 34
3. Елизавета Нугуманова – 32
4. Серафима Саханович – 32
5. Анастасия Губанова – 30
6. Анна Фролова – 28
Напомним, в 2018 году победу на чемпионате России одержала Анна Щербакова. Второй оказалась Александра Трусова, третьей – Алёна Косторная. Все три спортсменки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.
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