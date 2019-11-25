Путин поручил составить список заявок на проведение международных стартов в РФ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 10 апреля 2019 года.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу до 10 апреля 2020 года необходимо определить перечень заявок Российской Федерации на право проведения международных спортивных мероприятий на период до 2030 года.

«Определить совместно с заинтересованными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, с использованием опыта и наследия проведённых в Российской Федерации мировых спортивных турниров перечень перспективных заявок Российской Федерации в качестве государства – кандидата на право проведения международных спортивных мероприятий на период до 2030 года, а также рассмотреть возможность выдвижения Российской Федерации в таком качестве в отношении Всемирных городских игр, Всемирных игр боевых искусств в 2023 году, Всемирной летней гимназиады в 2024 году, Кубка мира по регби в 2027 году и в отношении административных мероприятий международных спортивных организаций, включая заседания руководящих органов таких организаций», — говорится в документе.