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Чупков вошёл в число номинантов на звание лучшего спортсмена года по версии AIPS

Чупков вошёл в число номинантов на звание лучшего спортсмена года по версии AIPS
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, действующий рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом российский пловец Антон Чупков вошёл в число номинантов на звание лучшего спортсмена года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщает сайт организации.

Среди соперников россиянина — пловцы Калеб Дрессел и Адам Пити, теннисисты Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас, фигуристы Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю и Хавьер Фернандес, биатлонист Йоханнес Бё, лыжник Йоханнес Клебо, футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, представители других видов спорта.

Победитель будет определён голосованием среди членов AIPS, которое продлится до 28 декабря.

В 2019 году на чемпионате мира в Кванджу Чупков защитил титул на дистанции 200 метров брассом, а также стал бронзовым призером в комбинированной эстафете 4х100 метров.

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