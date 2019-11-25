Чупков вошёл в число номинантов на звание лучшего спортсмена года по версии AIPS

Двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, действующий рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом российский пловец Антон Чупков вошёл в число номинантов на звание лучшего спортсмена года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщает сайт организации.
Среди соперников россиянина — пловцы Калеб Дрессел и Адам Пити, теннисисты Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас, фигуристы Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю и Хавьер Фернандес, биатлонист Йоханнес Бё, лыжник Йоханнес Клебо, футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, представители других видов спорта.
Победитель будет определён голосованием среди членов AIPS, которое продлится до 28 декабря.
В 2019 году на чемпионате мира в Кванджу Чупков защитил титул на дистанции 200 метров брассом, а также стал бронзовым призером в комбинированной эстафете 4х100 метров.
- 25 ноября 2019
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