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Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на 4 года

Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на 4 года
Другие / Прочие виды спорта 0

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, информирует The New York Times.

Если это произойдёт, российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио только под нейтральным флагом и без использования гимна.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендацию 9 декабря.

Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.

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