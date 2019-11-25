Лебедев — о санкциях для российского спорта: не надо гадать на кофейной гуще

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«В последнее время очень много слухов и разговоров на эту тему. Я предлагаю дождаться 9 декабря, когда исполком ВАДА примет окончательное решение по поводу регистрации РУСАДА в качестве антидопингового агенства Российской Федерации. И уже от этого будет зависеть судьба выступления нашей сборной на Олимпиаде. Не надо устраивать гадания на кофейной гуще. Спортсменам, которые сейчас готовятся к соревнованиям, неприятно такое читать. Всем стоит немного успокоиться и дождаться решения. Исход может быть любым. Никто не ожидал, что Олимпийский комитет России после Олимпиады в Пхёнчхане восстановят в правах. Так же и сейчас: все ожидают, что нас выкинут со спортивной орбиты прочь, а решение может быть любым», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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