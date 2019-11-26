Россию могут лишить права использовать флаг на всех турнирах в течение 4 лет

Стало известно, что содержится в рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства по поводу использования флага России на международных соревнованиях. Исполком ВАДА примет решение 9 декабря.
«Флаг России не может быть поднят ни на одном крупном соревновании, организованном в течение этих четырёх лет.
Российские спортсмены смогут принимать участие в крупных международных соревнованиях только при условии подтверждения непричастности к вскрывшимся манипуляциям. Условия допуска будут определены ВАДА или CAS. Участие допускается только под нейтральным флагом», — говорится в рекомендациях комитета по соответствию ВАДА.
Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
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