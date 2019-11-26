От РУСАДА требуют оплатить все расходы ВАДА с января 2019 года

В рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) содержится информация, которая касается штрафных санкций для Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Учитывая отягчающие обстоятельства, которые присутствуют в этом деле, РУСАДА должно оплатить все расходы ВАДА, понесённые с января 2019 года, и уплатить штраф в размере 10% от его дохода в 2019 году или $100 тыс. Это максимальный штраф, доступный по правилам», — говорится в рекомендациях комитета по соответствию ВАДА.

Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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