Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Мы — народ-победитель». Зюганов резко высказался о санкциях ВАДА против России

«Мы — народ-победитель». Зюганов резко высказался о санкциях ВАДА против России
Другие / Прочие виды спорта 0

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на новость о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что в России уже привыкли, когда спортсмены выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мы привыкли уже, что идём под нейтральным флагом», — заявил глава РУСАДА Юрий Ганус. Хотел бы напомнить господину Ганусу, что мы — народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо», — написал Зюганов в «Твиттере».

Россию могут лишить права использовать флаг на всех турнирах в течение 4 лет
ВАДА подтвердило, что исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019