«Мы — народ-победитель». Зюганов резко высказался о санкциях ВАДА против России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на новость о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.
Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что в России уже привыкли, когда спортсмены выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.
«Мы привыкли уже, что идём под нейтральным флагом», — заявил глава РУСАДА Юрий Ганус. Хотел бы напомнить господину Ганусу, что мы — народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо», — написал Зюганов в «Твиттере».
Россию могут лишить права использовать флаг на всех турнирах в течение 4 лет
ВАДА подтвердило, что исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года
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