Вяльбе: решения комитета по соответствию ВАДА настораживают, но ждём 9 декабря

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ситуация с рекомендациями со стороны комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) настораживает, но следует дождаться решения исполкома 9 декабря.

«В данной ситуации единственно верное решение — дождаться 9 декабря. Не стоит делать преждевременных выводов, хотя ситуация, конечно, настораживает», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.