ВАДА признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) признал эффективной работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с допингом в российском спорте.

«РУСАДА плодотворно работает в сотрудничестве с другими антидопинговыми организациями, в том числе в рамках расследований в России, поэтому комитет не рекомендует проводить какой-либо специальный мониторинг или надзор за антидопинговой деятельностью РУСАДА в течение четырёхлетнего периода.

Тем не менее, одним из условий восстановления является то, что руководство ВАДА в течение этих 4 лет будет убеждено, что независимость РУСАДА соблюдается и незаконное внешнее вмешательство в его деятельность отсутствует», — говорится в рекомендации комитета, опубликованном на официальном сайте ВАДА.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена рекомендация комитета по соответствию, состоится 9 декабря. Если исполком согласится с комитетом, Россия будет лишена права проведения соревнований и участия в них под национальным флагом на 4 года.