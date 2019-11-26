ВАДА признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) признал эффективной работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с допингом в российском спорте.
«РУСАДА плодотворно работает в сотрудничестве с другими антидопинговыми организациями, в том числе в рамках расследований в России, поэтому комитет не рекомендует проводить какой-либо специальный мониторинг или надзор за антидопинговой деятельностью РУСАДА в течение четырёхлетнего периода.
Тем не менее, одним из условий восстановления является то, что руководство ВАДА в течение этих 4 лет будет убеждено, что независимость РУСАДА соблюдается и незаконное внешнее вмешательство в его деятельность отсутствует», — говорится в рекомендации комитета, опубликованном на официальном сайте ВАДА.
Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена рекомендация комитета по соответствию, состоится 9 декабря. Если исполком согласится с комитетом, Россия будет лишена права проведения соревнований и участия в них под национальным флагом на 4 года.
- 26 ноября 2019
-
01:04
-
00:49
-
00:36
-
00:34
-
00:25
-
00:16
-
00:15
-
00:06
- 25 ноября 2019
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:55
-
22:25
-
22:14
-
21:49
-
21:04
-
20:47
-
20:17
-
20:02
-
19:38
-
19:18
-
19:04
-
18:48
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:29
-
17:08
-
16:31
-
16:08
-
15:52
-
15:47
-
14:42
-
14:24
-
14:13